MotoGP | Gp Giappone, Marc Marquez: “Gara speciale”

GP Giappone MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez archiviato il Gran Premio dell’India è pronto a tornare in pista per il Gran Premio del Giappone, 14esima tappa della MotoGP 2023.

Si corre in casa della Honda, al Mobility Resort Motegi, ex Twin Ring e questa potrebbe essere l’ultima gara di casa del #93 con la casa giapponese, visti gli insistenti rumors che lo vedono vicino alla Ducati Gresini in ottica 2024.

In India erano arrivati un podio nella Sprint Race e una scivolata in gara mentre lottava per il podio (risalito in sella ha poi chiuso nono, ndr).

Sulla pista giapponese l’otto volte iridato è salito sul podio nove volte, con cinque vittorie, una in 125cc, una in Moto2 e tre in MotoGP; nella Top Class vanta anche 4 secondi posti.

Dichiarazioni Marc Marquez Preview GP Giappone MotoGP 2023

“Motegi è sempre una gara speciale, soprattutto quando sei un pilota Honda. Abbiamo avuto molti momenti memorabili in passato, vincendo i Campionati (2014 e 2016, ndr), tornando in pole l’anno scorso, quindi spero di poter fare qualcosa di buono per dare ai fan un motivo per tifare per noi. Le condizioni a Motegi possono cambiare molto, quindi dovremo adattarci man mano che il fine settimana andrà avanti, ma il nostro obiettivo generale rimane lo stesso: fare progressi costanti e ottenere il miglior risultato possibile.”

