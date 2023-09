Moto3 | Gp Giappone: David Almansa in pista al posto di Romano Fenati

Moto3 Snipers Team – David Almansa prenderà parte al Gran Premio del Giappone, 14° appuntamento del Motomondiale 2023, con lo Snipers Team, in sostituzione dell’infortunato Romano Fenati.

Il giovane pilota di Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), che in precedenza ha totalizzato 5 partecipazioni al Campionato del Mondo Moto3, correrà per la prima volta con la squadra con cui disputerà tutta la stagione 2024.

Dopo la soddisfacente giornata di test disputata a Barcellona con lo Snipers Team lunedì 4 settembre, il Team Principal Mirko Cecchini non ha ha esitato a contattare Almansa per offrirgli questa possibilità, fondamentale per andare avanti con il processo di acclimatamento alla moto e alla squadra, con l’obiettivo di avere un punto di partenza migliore per il 2024.

Dichiarazioni David Almansa Preview Gp Giappone 2023

“Sono molto grato allo Snipers Team, a Finetwork e a Nolan per l’opportunità di correre questo fine settimana il Gran Premio del Giappone. Il test che abbiamo fatto a Barcellona qualche settimana fa è stato un ottimo primo contatto con la squadra, mi sono sentito molto a mio agio e non vedo l’ora di tornare a lavorare con loro e continuare ad adattarmi alla nuova moto.”

