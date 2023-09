MotoGP | Gp Barcellona, Marc Marquez su Bagnaia: “Oggi poteva essere un giorno molto difficile”

GP Catalunya Barcellona MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez ha chiuso il Gran Premio di Catalunya, undicesima tappa della MotoGP 2023 in 13esima posizione.

Il #93 del Repsol Honda Team ha vissuto da “spettatore” sia l’incidente alla prima curva innescato dall’errore di Enea Bastianini, che il terribile high-side con tanto di successivo investimento di Pecco Bagnaia, scaraventato in aria dalla sua Ducati mentre era in testa, con Brad Binder che non lo ha potuto evitare colpendolo all’altezza della tibia.

In questo momento il pilota della Ducati è in ospedale per dei controlli ma sembrano scongiurate fratture. Ecco cosa ha detto a tal proposito il pilota di Cervera.

Dichiarazioni Marc Marquez Incidenti Bastianini e Bagnaia Gara GP Catalunya Barcellona

“Ho visto l’errore in staccata che ha fatto Enea (Bastianini) dopo la partenza, ma non dobbiamo colpevolizzarlo. Non lo ha fatto apposta ed è stato penalizzato nella prossima gara. E’ un pò come quello di Martin in Austria. Da questi errori si impara, era accaduto anche a me a Portimao. Fortunatamente gli altri piloti non si sono fatti nulla, Enea invece spero torni presto. Parlando invece della caduta di Bagnaia subito dopo la partenza guardo sempre avanti e l’ho visto volare in aria. Ho subito capito che sarebbe ricaduto in mezzo alla pista e che qualcuno avrebbe preso lui o la moto, per fortuna lo hanno preso sulle gambe. Non so se la caduta sia stata causata dalla gomma non in temperatura, è insolito vedere una Ducati che fa high-side. Sono contento di come è andata, perchè poteva essere un giorno molto difficile per la MotoGP.”

Dichiarazioni Marc Marquez Gara GP Catalunya Barcellona

“E’ stato un weekend molto difficile per noi, ieri abbiamo fatto vedere la nostra velocità e mi serve per dimostrare che sono ancora veloce, ma in gara se non hai il passo non puoi fare nulla.”

4.6/5 - (40 votes)