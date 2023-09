MotoGP | Gp Barcellona Gara, Bezzecchi: “Giornata da dimenticare”

MotoGP GP Catalunya Barcellona Mooney VR46 – Marco Bezzecchi ha chiuso il Gran Premio di Barcellona, undicesima tappa del Motomondiale 2023, in undicesima posizione.

Gara complicata per Marco, out al il primo start e costretto a ripartire, dopo una brutta botta, con la seconda moto con soft all’anteriore. Dalla P10 sullo schieramento, cerca di gestire nel migliore dei modi la mescola della gomma e taglia il traguardo conquistando quattro punti iridati.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara GP Catalunya Barcellona MotoGP 2023

“Una gara da dimenticare, anche per l’incidente di Pecco, che spero si rimetta presto. Dopo il warm up ero contento perché con la media davanti avevo trovato un buon compromesso per la gara. Al via invece, mi sono ritrovato a terra, ho preso una gran botta alla mano sinistra, soprattutto al pollice. Ho cercato di far ripartire la moto, ma non ci sono riuscito e sono dovuto ripartire con la seconda moto che aveva la soft davanti. Ho tenuto i denti stretti, ho cercato di fare il possibile, gli ultimi giri ero molto dolorante. Torniamo a casa, facciamo tutti i check medici del caso e cerchiamo di voltare pagina a Misano, la mia gara di casa.”