MotoGP | Gp Barcellona, Marc Marquez: “Proveremo a fare spettacolo”

GP Catalunya Barcellona MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez arriva a Barcellona, suo Gran Premio di casa con l’intenzione di continuare l’approccio “calmo” delle ultime gare, anche se proverà a dare spettacolo per la “sua” gente.

Il #93 del Repsol Honda Team vanta 9 podi al Montmelò, una vittoria nella 125cc, un secondo e un terzo posto in Moto2 e due vittorie, tre secondi posti e un terzo posto in MotoGP.

Per lo spagnolo due settimane consecutive di gare (Barcellona e Misano) che si concluderanno con un importante test al Misano World Circuit Marco Simoncelli lunedì 11 settembre. Ecco cosa ha detto il pilota di Cervera.

Dichiarazioni Marc Marquez Preview GP Catalunya Barcellona

“Il fine settimana di Barcellona è sempre speciale, è la mia gara di casa e vedere tutti gli spalti pieni di gente con tutti i tifosi è molto bello. L’obiettivo è quello di fare un grande spettacolo per tutti e regalare loro un fine settimana piacevole e memorabile. Da parte nostra c’è del lavoro da fare e dobbiamo mantenere l’approccio calmo che abbiamo avuto negli ultimi fine settimana. In Austria abbiamo visto che questo modo di lavorare ci ha permesso di superare il fine settimana e raccogliere buoni dati per il progetto. Andiamo avanti e iniziamo un periodo intenso di fine stagione.”

