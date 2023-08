MotoGP | Gp Barcellona, Bezzecchi: “Pista molto veloce e bella”

MotoGP GP Catalunya Barcellona Mooney VR46 – Marco Bezzecchi è pronto a scendere in pista a Barcellona dopo il bel weekend del Gran Premio d’Austria.

Il pilota del Mooney VR46 Racing Team è terzo nella classifica generale con 183 punti e cercherà di recuperare terreno in una pista dove è salito sul podio in una sola occasione, in Moto3 nel 2018.

Al solito sarà fondamentale una buona qualifica e scattare nelle prime due file della griglia. Ecco cosa ha detto il “Bez”.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview GP Catalunya Barcellona MotoGP 2023

“La pista di Barcellona è molto molto veloce e bella. L’ultimo settore, con i curvoni in velocità, è davvero impegnativo ma dà soddisfazioni alla guida. Non sono andato particolarmente bene qui lo scorso anno, ma arriviamo da un weekend positivo nel complesso e sono sicuro riusciremo a trovare la quadra nel venerdì di libere considerate anche le alte temperature che ci aspettano. L’obiettivo è stare nella scia dei più veloci e arrivare con un passo consistente alla gara di domenica”