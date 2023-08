MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP di Catalunya 2023 a Barcellona

MotoGP Gp Catalunya Barcellona 2023 – Archiviato il Gran Premio d’Austria con la doppietta (Sprint e Gara “lunga”) di Pecco Bagnaia, il piloti del Motomondiale sono pronti a tornare di nuovo in pista al Montmelò di Barcellona, dove domenica 03 settembre è in programma il Gran Premio di Catalunya, undicesima tappa della MotoGP 2023.

La Ducati sarà ancora la moto da battere, anche se sulla carta quello catalano è un circuito meno favorevole rispetto al Red Bull Ring.

Bagnaia arriva con ben 62 punti di vantaggio sul più vicino degli inseguitori, Jorge Martin, Ducati Pramac. Lo spagnolo del Team capitanato da Paolo Campinoti dovrà puntare a fare meglio in qualifica se vorrà essere della partita sia nella gara “corta” del sabato che in quella “lunga” della domenica e lo stesso discorso vale per Marco Bezzecchi, terzo nella generale.

All’esame del Montmelò anche KTM (seconda forza del Campionato) e Aprilia, che dovranno confermare sul campo le buone prestazioni delle ultime gare, anche se in Austria l’Aprilia non aveva brillato come a Silverstone.

Yamaha e Honda arrivano così come negli ultimi GP con grandi punti interrogativi. Fabio Quartararo che vinse la gara dello scorso anno vede come un miraggio una possibile vittoria e lo stesso discorso vale per Marc Marquez.

Da segnalare che anche in Catalogna Iker Lecuona sostituirà il convalescente Alex Rins in sella alla Honda de Team LCR di Lucio Cecchinello.

Iker Lecuona to replace Alex Rins at the #CatalanGP. LCR Honda CASTROL rider Alex Rins is making solid progress to be on track soon. However, he’ll miss the Catalan Grand Prix and will be replaced by compatriot @LecuonaIker . #LCR #MotoGP pic.twitter.com/2c9E9sEOvx — LCR Team (@lcr_team) August 28, 2023

Meteo Gp Catalunya Barcellona

Sul tracciato di Montmelò è previsto un tempo variabile venerdì, un peggioramento al sabato e pioggia alla domenica. Il meteo è però variabile al Montmelò e non si escludono cambiamenti nel corso delle previsioni dei prossimi giorni.

Info Gp Barcellona

Il circuito del Montmelò misura 4.7 Km e conta 7 curve a sinistra e 9 a destra. Il rettilineo più lungo, quello del traguardo, misura 1047m. Su questo circuito è Valentino Rossi ad avere il record di vittorie, 10 in carriera.

Orari Gp Catalunya MotoGP Barcellona 2023

Venerdì 01 settembre

FP1 Moto3 09:00-09:35

FP1 Moto2 09:50-10:30

FP1 MotoGP 10:45-11:30

FP2 Moto3 13:15-13:50

FP2 Moto2 14:05-14:45

Practice MotoGP 15:00-16:00

Sabato 02 settembre

FP3 Moto3 08:40-09:10

FP3 Moto2 09:25-09:55

FP2 MotoGP 10:10-10:40

Q1 MotoGP 10:50-11:05

Q2 MotoGP 11:15-11:30

Q1 Moto3 12:50-13:05

Q2 Moto3 13:15-13:30

Q1 Moto2 13:45-14:00

Q2 Moto2 14:10-14:25

Sprint Race MotoGP 15:00

Domenica 03 settembre

Warm Up MotoGP 09:45-09:55

Gara Moto3 11:00

Gara Moto2 12:15

Gara MotoGP 14:00

Dove vedere il Gp di Catalunya MotoGP

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. TV8 trasmetterà in diretta le qualifiche e la Sprint al sabato mentre la differita delle gare della domenica.

Domenica 03 settembre TV8

Gara Moto3 18:45

Gara Moto2 20:00

Gara MotoGP 21:45

