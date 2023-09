MotoGP | Gp Barcellona: Ducati, le condizioni di Bagnaia e Bastianini

MotoGP GP Catalunya Barcellona – La Ducati attraverso i suoi canali social ha fornito aggiornamenti sulle condizioni dei suoi piloti ufficiali Enea Bastianini e Francesco Bagnaia dopo le cadute del Gran Premio di Catalunya.

Il primo aveva innescato alla prima curva dopo la partenza una carambola che aveva coinvolto anche Johann Zarco, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez, mentre il Campione in carica era stato investito sulle gambe dalla KTM di Brad Binder dopo un terribile high-side.

All’inizio si pensava che ad avere la peggio fosse stato Bagnaia, invece per il pilota piemontese sono state escluse fratture e già stasera volerà in Italia.

Peggio è andata a Bastianini che ha riportato una frattura non scomposta del malleolo mediale della caviglia sinistra e una frattura sottocapitale del secondo metacarpo della mano sinistra.

Comunicato Ducati su Enea Bastianini dopo caduta GP Catalunya MotoGP 2023

“Enea Bastianini ha riportato una frattura non scomposta del malleolo mediale della caviglia sinistra e una frattura sottocapitale del secondo metacarpo della mano sinistra. Sia la sua mano che la caviglia sono state immobilizzate con gesso per consentirgli di recarsi in Italia stasera.”

UPDATE: @bestia23 suffered a non-displaced fracture of the medial malleolus of the left ankle and a sub-capital fracture of the second metacarpal of his left hand. Both his hand and ankle have been immobilized with plaster to enable him to travel to Italy tonight […] pic.twitter.com/5cHJLVxmrh — Ducati Corse (@ducaticorse) September 3, 2023

Comunicato Ducati su Francesco Bagnaia dopo caduta GP Catalunya MotoGP 2023

“Francesco Bagnaia ha riportato contusioni multiple, ma ulteriori accertamenti medici non hanno evidenziato fratture. Il Campione del Mondo in carica volerà stasera in Italia con la squadra.”

UPDATE: @peccobagnaia has sustained multiple contusions, but further medical checks have shown no fractures. The reigning World Champion will fly to Italy with the team tonight.#ForzaDucati #CatalanGP pic.twitter.com/i2x2tS3e33 — Ducati Corse (@ducaticorse) September 3, 2023

Today I can only say thanks pic.twitter.com/j5vSYgFDge — Pecco Bagnaia (@PeccoBagnaia) September 3, 2023

