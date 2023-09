MotoGP | Gp Barcellona Gara, Morbidelli: “Mi aspettavo di peggio”

MotoGP GP Barcellona Montmelò 2023 Monster Energy Yamaha – Franco Morbidelli ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di Barcellona, undicesima tappa del Motomondiale 2023, in 14esima posizione.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Gara GP Barcellona Montmelò MotoGP 2023

“Mi aspettavo di peggio. Alla ripartenza ho visto che quasi tutti avevano gomme nuove e noi no, quindi sapevo già che sarebbe andata così. Avevo molto meno potenziale di tutti gli altri, ma ho cercato di dare il massimo. Sono arrivato vicino a Marc Marquez, ma alla fine è stata una gara in cui non sono riuscito a spingere quanto avrei voluto.”