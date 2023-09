MotoGP | Gp Barcellona, Bagnaia: “Caduta molto strana, spero di correre a Misano”

MotoGP GP Catalunya Barcellona – Grande spavento per Francesco Bagnaia durante il Gran Premio di Catalunya, undicesimo appuntamento della MotoGP 2023.

Il pilota della Ducati autore di una grandissima partenza, è stato vittima di un high-side all’uscita della curva 2 ed è rimasto in mezzo alla pista. Molti lo hanno evitato, ma nulla ha potuto Brad Binder (KTM) che lo ha colpito sulle gambe.

Poteva andare molto male, in primis “Pecco” è stato fortunato ad essere stato colpito alle gambe e non in zone come testa o busto e poi alla fine sono state scongiurate fratture. Ecco cosa ha detto il #1 della “Rossa” a due ruote che ha anche postato sui social una frase che fa capire il grande spavento: “Oggi posso solo dire grazie.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia dopo caduta GP Catalunya MotoGP 2023

“Non è stato un high-side normale ed è molto difficile per me adesso dare una spiegazione a cosa sia successo. È stata una caduta molto strana e fortunatamente non mi sono fatto nulla di molto grave. Già nel giro di ricognizione avevo avvertito di avere poco grip al posteriore. Ora faremo di tutto per cercare di tornare in pista già nel GP di settimana prossima a Misano.”

Today I can only say thanks pic.twitter.com/j5vSYgFDge — Pecco Bagnaia (@PeccoBagnaia) September 3, 2023

