MotoGP | Gp Barcellona Day 1, Vinales: “Bella giornata”

GP Catalunya Montmelò MotoGP 2023 Aprilia – Maverick Vinales si è detto soddisfatto dopo la prima giornata del Gran Premio di Catalunya, undicesima tappa della MotoGP 2023 in programma al Montmelò di Barcellona.

Il pilota dell’Aprilia ha chiuso secondo alle spalle del team-mate Aleix Espargarò e si candida come uno dei protagonisti delle qualifiche e delle gare, Sprint e della domenica. Ecco cosa ha detto il #12 della casa veneta a Sky Sport.

Dichiarazioni Maverick Vinales Day 1 GP Catalunya Barcellona MotoGP 2023

“E’ stata una bella giornata, anche se non perfetta. Mi sono divertito molto e abbiamo girato su tempi costanti. Sono quattro/cinque gare che mi sento bene, lavoriamo sul setup e facciamo dei passi in avanti. E’ importante continuare su questa strada, abbiamo ancora un pò di margine. Sarà una gara lunga, sarà fondamentale far lavorare bene le gomme che caleranno molto.”

