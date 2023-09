MotoGP | Gp Barcellona Day 1, Bagnaia: “E’ bastato cambiare una gomma per tornare competitivi”

MotoGP GP Catalunya Barcellona Ducati – Giornata non facile ma poi raddrizzata quella di Francesco Bagnaia al Montmelò di Barcellona, teatro dell’undicesima tappa della MotoGP 2023.

Il #1 della Ducati ha “lottato” inizialmente con la sua Desmosedici GP, molto nervosa soprattutto in frenata e nel trasferimento di carico, ma è poi riuscito a chiudere terzo alle spalle delle Aprilia e con un passo dei migliori. Ecco cosa ha detto il Campione in carica della “Rossa” a due ruote ai microfono di Sky Sport.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Day 1 GP Catalunya Barcellona MotoGP 2023

“Oggi pomeriggio eravamo partiti per fare un long-run, ma giravo un secondo, un secondo e mezzo più lento rispetto alla mattina. Per fortuna è bastato cambiare una gomma per tornare competitivi, anche se abbiamo buttato 20 minuti, ma meglio oggi che nei prossimi giorni. Sono soddisfatto di come è andata, questa è una pista per noi complicata, dove l’Aprilia ha più trazione che aiuta molto, ma ci siamo avvicinati molto e sono contento. Questa è un tracciato dove c’è bisogno di far girare la moto con il grip e noi tendiamo a farla scivolare. Aprilia è molto forte in frenata, ma su questa pista quella fase non fa tanta differenza.”

