MotoGP | Gp Barcellona Day 1, Aleix Espargarò: “Sono molto motivato”

GP Catalunya Montmelò MotoGP 2023 Aprilia – Inizia nel migliore dei modi il weekend di casa per Aleix Espargarò, che al Montmelò di Barcellona ha ottenuto il miglior tempo del Day 1 del Gran Premio di Catalunya.

Il #41 dell’Aprilia vuole riscattare la gara dello scorso anno, buttata al “vento” pensando di aver tagliato l’ultimo traguardo, quando invece la gara non era ancora finita.

Oggi best-lap con tanto di record della pista, ecco cosa ha raccontato il più grande dei fratelli Espargarò a Sky Sport.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Day 1 GP Catalunya Barcellona MotoGP 2023

“Ho alle spalle ed ho una lunga carriera, ma solo da tre/quattro anni a questa parte mi diverto e non vedo l’ora che arrivi questo weekend, prima soffrivo la pressione e cadevo molto, adesso invece ho la miglior moto mai avuta in carriera. Sono molto motivato e sono orgoglioso che Massimo (Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing, ndr) e tutta la squadra mi chiamino “Capitano”, anche se rido spesso e sono felice, per me non è un gioco ma una responsabilità. La nostra moto non ha solo più trazione ma è la migliore in griglia sin dal rilascio del freno anteriore.”

