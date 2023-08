MotoGP | Gp Austria Sprint Race, Valentino Rossi: “Martin andava penalizzato”

MotoGP GP Austria Red Bull Ring Mooney VR46 – Valentino Rossi è stato ospite negli studi di Sky nel post Sprint Race del Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento della MotoGP 2023.

Il nove volte Campione del Mondo, Team Owner del VR46 Racing Team dove corrono Luca Marini e Marco Bezzecchi, ha commentato gli episodi che hanno visto protagonista Jorge Martin.

Lo spagnolo del Team Pramac Ducati ha innescato lo strike in partenza toccando inizialmente Quartararo, a sua volta spinto contro Vinales, con conseguenti cadute di Bezzecchi Zarco e Oliveira e gara rovinata anche ad Enea Bastianini e poi ha fatto cadere Luca Marini durante un sorpasso. Per Rossi il pilota #89 era da penalizzare, ecco cosa ha raccontato.

Dichiarazioni Valentino Rossi Strike Jorge Martin Sprint Race GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2023

“Non capisco perché una situazione del genere debba essere discussa dopo la gara. Martin è partito molto carico perché nelle qualifiche non aveva fatto bene e sapeva dover partire forte vista la scelta della gomma soft. Il problema è che è partito troppo ‘da matti’, innescando lo strike che ha fatto cadere 3-4 piloti. Secondo me la situazione era chiara e limpida, andava penalizzato subito con un Long Lap penalty. Certe decisioni vanno prese subito, perchè se avesse avutoun long-lap penalty poi molto probabilmente non avrebbe steso Luca (Marini, ndr). Mi sembra che vengano prese solo le decisioni facili. Hanno penalizzato Quartararo per un contatto con Savadori, ma si stavano giocando posizioni tra la 13esima e la 14esima, però poi negli episodi importanti aspettano, come se dovessero consultarsi con qualcun altro.”