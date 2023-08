MotoGP | GP Austria Sprint Race, Binder: ”Complimenti a Pecco”

MotoGP GP Austria Sprint Race KTM Factory – Brad Binder ha provato a dare del filo da torcere a Pecco Bagnaia nei primi giri della Sprint Race del Gran Premio d’Austria ma il passo del piemontese era troppo veloce e il sudafricano (che proprio oggi ha rinnovato con KTM), ha dovuto accontentarsi della seconda posizione.

Dichiarazioni Brad Binder, Sprint Race GP Austria

“Devo fare i complimenti a Pecco perché oggi è stato irreale. Quando abbiamo tagliato il traguardo al primo giro e ho visto il suo tempo è stato impressionante nonostante il caldo e la pista scivolosa. E’ riuscito a mantenere quel passo, io ho fatto del mio meglio per stare con lui, ho resistito per 4/5 giri e dopo non ce l’ho fatta più. E’ stata una buona giornata per noi, secondo posto nel GP di casa e vediamo di vediamo di fare meglio domani. C’è un punto su cui dobbiamo lavorare, quando tiriamo su la moto e dobbiamo andare in trazione, abbiamo troppo spinning e perdo troppi metri anche in curve brevi. Oggi non avevo intenzione di frenare tardi ma perdevo troppo all’uscita delle curve e l’unico modo di recuperare era quello. Volevo vincere ma non potevo fare nulla contro questo Pecco”.