MotoGP | GP Austria, Sprint Race: Vinales incolpa la frizione

MotoGP GP Austria Sprint Race, Aprilia – Maverick Vinales ha concluso la Sprint Race del Gran Premio d’Austria con l’ottava posizione. Il pilota del team Aprilia partiva dalla prima fila ma una brutta partenza, gli ha fatto perdere varie posizioni, inoltre si è trovato nel mezzo dell’incidente che ha coinvolto diversi piloti e ha dovuto rimontare. Lo spagnolo è arrivato davanti ai media piuttosto arrabbiato con la squadra, poiché a suo dire non hanno ancora sistemato la frizione.

Dichiarazioni Maverick Vinales, Sprint Race GP Austria

“Partiamo male, abbiamo il potenziale per essere davanti e la frizione deve migliorare. Come pilota non posso fare di più, il resto c’è. Sto facendo tutto, guido bene, ho la testa giusta ma mi devi mettere in moto. Per fortuna sono rimasto sulla moto (si riferisce all’incidente al via, ndr), così ho potuto prendere informazione anche sui sorpassi e su dove risparmiare la gomma. Avevo il passo perché ero ultimo e poi mi sono trovato con gli altri. Se fosse stata una gara lunga, sarei arrivato sul podio”.

Vinales ha poi voluto esprimere un pensiero per la scomparsa di Roberto Colaninno, presidente del Gruppo Piaggio:

“Mando un abbraccio a tutta la famiglia Colaninno che ci supporta e che ci dà fiducia. Non è un giorno felice per noi perché ci teniamo tanto”.