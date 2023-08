MotoGP | Gp Austria Sprint Race, Martin penalizzato con un long-lap penalty

MotoGP GP Austria Red Bull Ring Pramac Racing – Jorge Martin alla fine è stato penalizzato per la condotta di gara avvenuta alla prima curva della Sprint Race del Gran Premio d’Austria, decimo round della MotoGP 2023 corso a Spielberg.

Lo Stewards Panel FIM MotoGP che durante la gara non aveva preso nessun provvedimento, ha analizzato di nuovo le immagini ed ha deciso di penalizzare con un long-lap penalty da scontare alla prossima gara a cui parteciperà lo spagnolo del Team Pramac (in questo caso la gara di domani, ndr) per “irresponsible riding”.

Il #89 dopo una partenza dalla 12esima casella dello schieramento aveva innescato uno strike alla prima curva, toccando prima Fabio Quartararo, che a sua volta era stato spinto contro Maverick Vinales. A terra erano finiti gli incolpevoli Marco Bezzecchi, Johann Zarco e Miguel Oliveira, con Quartararo, Bastianini e Vinales che avevano visto rovinata la loro gara.

Una decisione arrivata sicuramente in ritardo e che getta ulteriori ombre sulla gestione delle penalità del Campionato del Mondo MotoGP.