MotoGP | Gp Austria Sprint Race, Martin: “Temevo la penalità”

MotoGP GP Austria Red Bull Ring Pramac Racing – Jorge Martin è stato protagonista nel bene e nel male della Sprint Race del Gran Premio d’Austria, decimo round della MotoGP 2023 corso a Spielberg.

Il pilota del Team Pramac Ducati che scattava dalla 12esima casella dello schieramento ha innescato uno strike alla prima curva, quando ha toccato Fabio Quartararo, che a sua volta è stato spinto contro Maverick Vinales. A terra sono finiti gli incolpevoli Marco Bezzecchi, Johann Zarco e Miguel Oliveira, con Quartararo, Bastianini e Vinales che hanno visto rovinata la loro gara.

Successivamente mentre sorpassava Luca Marini, ha toccato il pilota del Mooney VR46 Racing Team facendolo cadere. La direzione gara non ha inflitto nessuna penalità né per lo strike innescato alla prima curva né per il successivo contatto con Marini. Martin ha temuto un long-lap penalty e infatti ha spinto tanto per mettere del margine tra se e i suoi inseguitori nel caso in cui arrivasse la penalità. Ecco cosa ha detto a Sky Sport.

Dichiarazioni Jorge Martin Mancata penalità Sprint Race GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2023

“E’ stata una gara mentalmente complicata. Sono partito bene e ho provato a passare Fabio (Quartararo), lui ha rilasciato i freni e sono andato nella linea interna e ho visto la caduta. Ho pensato che mi avrebbero potuto penalizzare ma poi il long-lap è arrivato a lui (ma per un episodio diverso, un contatto successivo con Lorenzo Savadori,ndr). Successivamente ho spinto per arrivare al podio e quando ho sorpassato Luca (Marini) ho sentito un tocco, forse voleva incrociare e ho pensato potesse arrivare un long-lap penalty. A quel punto ho spinto tanto per mettere del margine tra me e Alex Marquez. Non ho fatto apposta e mi dispiace per Luca, la Ducati e il suo Team. Ho sorpassato nell’unico punto dove si poteva provare.”