MotoGP | Gp Austria Sprint Race, Bezzecchi: “Non c’era bisogno di fare da matti alla prima curva”

MotoGP GP Austria Red Bull Ring Mooney VR46 – Gara da dimenticare quella di Marco Bezzecchi al Red Bull Ring, tracciato dove si è corsa la Sprint Race del Gran Premio d’Austria, decimo round della MotoGP 2023.

Il pilota del Mooney VR46 Racing Team che scattava dalla settima casella è stato coinvolto incolpevolmente in una caduta multipla innescata da Jorge Martin, che ha toccato inizialmente Quartararo che a sua volta ha toccato Vinales facendo poi cadere oltre a Bezzecchi anche Johann Zarco e Miguel Oliveira e rovinato la gara di Enea Bastianini.

Ecco cosa ha detto il #72 della Ducati ai microfoni di Sky Sport dove ha parlato anche di un dolore alla spalla che spera non lo limiti nella gara “lunga” di domani.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sprint Race GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2023

“Se c’è una cosa su cui recrimino è il settimo posto in qualifica. Ho fatto un errore nel giro buono e nel giro migliore sono andato sul verde. Peccato sia andata così. Adesso devo smaltire la caduta, a Silverstone ho avuto più tempo, qui devo essere subito a posto. Peccato, non c’era bisogno fare da matti alla prima curva, ero partito bene e volevo stare fuori dalla beghe fino a che non mi sono arrivate tre moto addosso. Mi fanno male le spalle, la destra dove ho preso il manubrio di Vinales e la sinistra quando sono caduto. Non penso comunque che questo mi influenzerà domani.”