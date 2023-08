MotoGP | Gp Austria Sprint Race, Bastianini: “Gara piatta dopo la prima curva”

MotoGP GP Austria Red Bull Ring Ducati – Enea Bastianini non è andato oltre il 13° posto nella Sprint Race del Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento del Motomondiale 2023.

La gara del pilota della Ducati è praticamente finita alla prima curva, quando ha dovuto allargare la traiettoria, finendo fuori pista per evitare le moto coinvolte nell’incidente innescato da Jorge Martin, una carambola che ha coinvolto Fabio Quartararo, Maverick Vinales, Marco Bezzecchi, Johann Zarco e Miguel Oliveira con questi ultimi tre caduti.

La “Bestia” ha continuato la gara chiudendo 13esimo, ma il feeling con la nuova Desmosedici GP tarda ad arrivare, ecco cosa ha detto a fine giornata.

Dichiarazioni Enea Bastianini Sprint Race GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2023

“Dopo la partenza, alla prima curva ero all’esterno e ho provato a frenare forte, ma quando sono rientrato ho dovuto rialzare subito la moto perché ho visto che altri piloti si stavano toccando. Sono andato largo e fortunatamente non sono caduto, ma dopo il contatto ho perso moltissimo tempo. Dopo quell’episodio la mia gara è stata piuttosto piatta e ho fatto solo qualche sorpasso. Ora la mia priorità è capire la natura del problema, perché questa posizione non rispecchia il nostro vero valore. Ho fatto del mio meglio, cercando di interpretare le sensazioni che ho sulla moto per riportarle alla mia squadra. Abbiamo fatto tante modifiche, ma le cose non sono cambiate molto Dobbiamo continuare a lavorare e cercare di migliorare ancora per provare a fare una buona gara domani.”

