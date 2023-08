MotoGP | Brad Binder rinnova con KTM

KTM MotoGP 2023 – Brad Binder ha rinnovato in anticipo il suo contratto che lo legava alla KTM e sarà con la casa austriaca almeno fino al 2026.

Il 28enne rimarrà con i colori Red Bull KTM e sulla KTM RC16, continuando una fruttuosa alleanza iniziata nel 2020. Brad estenderà la sua relazione con il team ben oltre un decennio dopo essere entrato nella struttura Red Bull KTM nel 2015: il primo di un quinquennio con il team Red Bull KTM Ajo. Binder ha vinto il titolo Moto3 nel 2016 e ha poi ottenuto 8 vittorie e 15 podi durante una fase di sviluppo triennale in Moto2.

Il numero 33 è passato al team Red Bull KTM Factory Racing MotoGP nel 2020 ed è diventato il primo atleta a scalare tutto il percorso dell’Accademia KTM GP, dai suoi giorni di academy da adolescente nella Red Bull MotoGP Rookies Cup. Ha ottenuto la prima vittoria nella classe regina di KTM lo stesso anno nella Repubblica Ceca e finora ha collezionato altri sette podi, con un 6°miglior piazzamento in campionato.

La sua seconda vittoria in MotoGP, al Red Bull Ring per il Gran Premio d’Austria 2021, è stata un altro traguardo significativo per KTM MotoGP. Brad ha anche ottenuto la prima vittoria della KTM MotoGP ‘Sprint’ con la sua performance in Argentina all’inizio di questa stagione.

Dichiarazioni Brad Binder Rinnovo KTM MotoGP

“Un enorme ringraziamento a KTM e alla dirigenza per la fiducia e per avermi permesso di essere coinvolto in questo incredibile programma. Siamo molto vicini a ciò che vogliamo ottenere in pista, ma non posso dire abbastanza cose positive sul team e sulla mia squadra. Dal 2015 e da quelle prime gare con KTM sembra passato molto tempo fa! Ma il tempo passa velocemente e abbiamo alcuni ricordi speciali. So che ci sono molte più cose da prendere e non vedo l’ora di costruire queste storie. Grazie ancora.”