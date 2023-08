MotoGP | Gp Austria Sprint Race, Bagnaia: “Ho spinto senza pensare a niente”

MotoGP GP Austria Red Bull Ring Ducati – Francesco Bagnaia si è aggiudicato la Sprint Race del Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento della MotoGP 2023 corso sul tracciato del Red Bull Ring.

Il pilota della Ducati che partiva dalla pole position ha mantenuto il comando della gara in partenza e poi non l’ha più lasciato sino alla bandiera a scacchi.

Questo successo lo proietta a +46 sul più vicino degli inseguitori, Jorge Martin. Ecco cosa ha detto il piemontese ai microfoni di Sky Sport, dove ha sottolineato una modifica dell’ultimo minuto.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Sprint Race GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2023

“Ducati ha portato degli aggiornamenti che hanno funzionato per la partenza, ma devo dire che è stata una dei miei migliori start come tempi di reazione. Mi sono concentrato sulla prima curva e sulle prime staccate per tenere dietro la KTM e poi ho spinto senza pensare a niente. E’ stata la strategia giusta, anche se domani sarà una gara diversa. Dopo la qualifica ho chiesto una modifica alla squadra e riuscivo a rilasciare meglio i freni e la moto girava meglio, cosa che ci limita quest’anno.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Scelta Gomma Media Sprint Race GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2023

“Tutti erano convinti di utilizzare la gomma soft, ma durante la qualifica ho visto che si scaldava tanto e faceva anche spin sul dritto. Abbiamo messo la media ed è stata la soluzione migliore, è poi la gomma che ha vinto lo scorso anno.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Previsioni Gara Lunga GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2023

“Domani non vedremo degli 1:29 bassi, vedremo degli 1:29 alti e 1:30 bassi, perchè la gomma dietro si scalda molto e tende a spinnare. Alla fine si dovrà gestire la gomma che andrà in difficoltà negli ultimi 10 giri.”

