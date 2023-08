MotoGP | Gp Austria Sprint Race: vince Bagnaia, strike alla prima curva

MotoGP Gp Austria Red Bull Ring Sprint Race – La Sprint Race del Gran Premio d’Austria corsa sul tracciato del Red Bull Ring è stata vinta da Pecco Bagnaia.

Il pilota della Ducati che partiva dalla pole position, ha dominato tagliando il traguardo con ampio margine sulla KTM di Brad Binder, con il sud-africano fresco di rinnovo con la casa di Mattighofen.

La gara è stata caratterizzata da un’incidente avvenuto alla prima curva dopo la partenza, quando Jorge Martin ha “toccato” Fabio Quartararo, che a sua volta è entrato in contatto con Maverick Vinales e alla fine ad avere la peggio sono stati però Marco Bezzecchi, Johann Zarco e Miguel Oliveira.

Martin ne è uscito “illeso”, mentre Quartararo, Vinales e anche Enea Bastianini, hanno dovuto tirare dritto rovinando la loro gara.

Successivamente sempre Martin è entrato in contatto con Luca Marini con il pilota Ducati Mooney VR46 Racing Team a terra mentre si giocava il podio. La direzione ha optato per incidente di gara, anche se al box VR46 (anche Bezzecchi una volta rientrato ai box, ndr) non sembravano d’accordo.

Tornando alla gara, sul terzo gradino del podio è salito proprio Martin, che a fine gara non si è assunto nessuna responsabilità.

Quarto all’arrivo Alex Marquez (Ducati Gresini), che ha preceduto Jack Miller (KTM) e uno stoico Pol Espargarò, sesto con la KTM del Team GASGAS dopo il pauroso incidente di Portimao dove aveva riportato svariate fratture.

Il vincitore di Silverstone Aleix Espargarò (fratello maggiore di Pol, ndr) ha chiuso settimo davanti al team-mate Maverick Vinales, a Franco Morbidelli (Yamaha) e Marc Marquez (Honda).

Fabio Di Giannantonio con la seconda Ducati del Team Gresini ha chiuso 11esimo, mentre Enea Bastianini 13esimo. Fabio Quartararo penalizzato con un long-lap penalty dopo un contatto con Lorenzo Savadori ha tagliato il traguardo in 15esima posizione davanti alla Honda LCR di Iker Lecuona (caduta per il suo team-mate Takaaki Nakagami, ndr) e alla seconda KTM del Team GASGAS di Augusto Fernandez.

In Campionato Bagnaia si porta a 226 punti, 46 in più di Jorge Martin e 59 in più di Marco Bezzecchi. Brad Binder è quarto a 86 punti di distacco.

