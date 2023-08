MotoGP | Gp Austria, Marini: “La qualifica sarà fondamentale”

MotoGP GP Austria Red Bull Ring Mooney VR46 – Luca Marini arriva in Austria dopo un weekend dal sapore dolceamaro in Gran Bretagna.

Il #10 del Mooney VR46 Racing Team è al lavoro per tornare ad essere tra i protagonisti e fondamentali saranno una buona partenza al venerdì e la successiva qualifica. Sul tracciato di Spielberg vanta un podio in Moto2.

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2023

“Come ogni GP, sarà cruciale avere subito un buon ritmo dalle libere di venerdì. Lavoreremo per fare un passo in avanti rispetto a Silverstone, sempre con un occhio al meteo e per riuscire a settare la moto in maniera tale da poter staccare forte. La qualifica sarà fondamentale: questo di Spielberg è forse il tracciato dove sale di più la pressione della gomma davanti e l’obiettivo è stare il più avanti possibile e sempre con strada libera. Le sensazioni sono buone, i distacchi saranno minimi, ma sono sempre stato competitivo qui e anche la Ducati.”