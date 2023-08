MotoGP | Gp Austria, Marc Marquez: “Sarà un altro weekend di duro lavoro”

GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez dopo essere tornato in pista a Silverstone, è pronto a lavorare per il Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento della MotoGP 2023.

Il #93 della Honda è salito sul podio tre volte in Austria, ottenendo il secondo posto dal 2017 al 2019. Nel 2023, l’obiettivo dell’otto volte Campione del Mondo è continuare a lavorare con l’HRC per il futuro, puntando a migliorare gara dopo gara. Ecco cosa ha detto il pilota del Repsol Honda Team.

Dichiarazioni Marc Marquez Preview GP Austria Red Bull Ring

“Durante il periodo tra le gare ho continuato a lavorare sulla mia forma fisica. Ogni giorno mi sento un po’ meglio, quindi vedremo cosa sarà possibile fare in Austria. Le condizioni meteo possono essere un po’ variabili, quindi dovremo lavorare bene in modo costante per sfruttare al massimo il weekend. Sappiamo che sarà un altro weekend di duro lavoro per cercare di migliorare e fare un passo avanti per il futuro.”

