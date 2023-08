MotoGP | Gp Austria: Bastianini alla ricerca del feeling smarrito

MotoGP GP Austria Red Bull Ring Ducati – La stagione di Enea Bastianini è stata sin qui molto sfortunata. Il pilota della Ducati ha pagato a caro prezzo l’incolpevole caduta di Portimao, con la spalla che tanto lo ha fatto tribolare.

Giunti esattamente a metà stagione, la “Bestia” si sente bene fisicamente, ma non ha ancora trovato il giusto feeling con la Ducati Desmosedici GP 2023. Ecco cosa ha detto il #23 della “Rossa” a due ruote.

Dichiarazioni Enea Bastianini Preview GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2023

“L’ultimo Gran Premio a Silverstone non è sicuramente andato come speravamo, ma è stato per me il primo vero fine settimana in cui ho potuto lavorare al 100%, senza problemi fisici. Abbiamo raccolto dati importanti che ci serviranno per poter fare altri passi in avanti. Al momento non sono riuscito ancora a trovare il giusto feeling con la mia Desmosedici GP perciò l’obiettivo principale ora è quello di ritrovare le sensazioni che mi permettano di essere competitivo.”

