MotoGP | Gp Austria, Morbidelli: “Dobbiamo lavorare per essere costanti”

MotoGP GP Gran Austria Red Bull Ring 2023 Monster Energy Yamaha – Franco Morbidelli, dopo l’annuncio a Silverstone del divorzio da Yamaha (al momento non ha ancora una sella per il 2024, ndr) è pronto ad affrontare il weekend austriaco, motivato dai feedback avuti dalla sua M1 durante la gara di Silverstone.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Preview Gran Premio d’Austria MotoGP 2023

“Il mio passo nella prima metà della gara di Silverstone è stato positivo. Dobbiamo continuare a macinare km e cercare di trovare un modo per mantenere il livello di prestazioni costante per tutta la lunghezza della gara. Detto questo, Silverstone e Spielberg hanno caratteristiche diverse, quindi questa settimana lavoreremo principalmente per uscire velocemente dalle curve, e poi vedremo cosa possiamo fare”