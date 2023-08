MotoGP | Gp Austria Gara, Quartararo: “Ho studiato i miei avversari”

MotoGP GP Austria Red Bull Ring 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo ha chiuso il Gran Premio d’Austria corso al Red Bull Ring in ottava posizione.

Il pilota della Yamaha ha avuto molte difficoltà nei primi tre giri, quando la moto non aveva grip. Successivamente ha recuperato posizioni centrando la Top Ten.

Nella lotta con i suoi avversari ha potuto vedere i punti forza delle moto della concorrenza, ecco cosa ha detto “El Diablo”.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Gara GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2023

“Purtroppo nei primi tre giri mi mancava molto grip. Non potevo lottare per la posizione che avevo sperato. Ma, come ho detto giovedì: dare il 100% mi farà essere contento della mia gara. Questo è quello che ho fatto. Sappiamo dove sono i punti di miglioramento per la nostra moto, oggi è stato fantastico fare giri dietro ai nostri avversari, così ho potuto davvero vederli e dare un ottimo feedback agli ingegneri. Quest’anno sto lavorando su due cose. Sto cercando di finire nel miglior posto possibile, cercando di imparare ed essere concentrato e calmo e sto anche cercando di prepararmi per il prossimo anno, che sarà molto importante. Voglio dare il miglior feedback possibile alla Yamaha, per realizzare la migliore moto possibile.