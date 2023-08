MotoGP | Gp Austria Gara, Marini: “Dobbiamo fare uno step”

MotoGP GP Austria Red Bull Ring Mooney VR46 – Luca Marini ha sfiorato il podio nel Gran Premio d’Austria, decima gara della MotoGP 2023 corsa al Red Bull Ring.

Dopo la caduta della Sprint Race (contatto con Jorge Martin che stava passando il pilota VR46, ndr) il #10 della Ducati ha corso una gara “tosta”, chiudendo quarto, ecco cosa ha detto il rider Mooney VR46.

Dichiarazioni Luca Marini Gara GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2023

“Sono molto felice, anche se il podio è sfuggito per pochissimo. Ci ho provato, ma non è stato facile risalire la classifica fino al quarto posto. Ho solo un rimpianto, dopo il via ero terzo, ma ho perso la gomma dietro, stavo per fare un high-side, e mi hanno sorpassato Miller, Marquez e poi Marco (Bezzecchi, ndr). Ho perso molto terreno, ma non ho mollato. Dopo Assen e Silverstone, ci voleva una gara solida. Un buon weekend nel complesso, ma non smettiamo di lavorare, a Barcellona KTM e Aprilia saranno competitive. Dobbiamo fare uno step, la moto scivola molto al posteriore, poi freno forte, ma in uscita perdo molto anche rispetto alle altre Ducati.”