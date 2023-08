MotoGP | Gp Austria Gara, Binder: “Ho dato tutto ma non è bastato”

MotoGP GP Austria Red Bull Ring KTM – Brad Binder ha chiuso il Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento della stagione corso al Red Bull Ring, al secondo posto, bissando il risultato della Sprint Race di ieri.

Il pilota sud-africano della KTM ha provato all’inizio a tenere il passo di Pecco Bagnaia e della sua Ducati, senza però riuscirci. Ecco cosa ha detto il #33 della casa di Mattighofen ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Brad Binder Gara GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2023

“Oggi è una giornata fantastica, il Team ha fatto un lavoro straordinario, la moto rispetto a ieri è migliorata e all’inizio ero più vicino a Pecco (Bagnaia). All’inizio ho provato il sorpasso ma perdevo troppo all’uscita della curva 3. Lui è stato fenomenale, perfetto, io ho cercato di fare il meglio ma non ho avuto possibilità. Sono felice del secondo posto. Sia ieri che oggi Pecco ha fatto due partenze irreali. Mi congratulo con lui, è stato super-pulito. All’inizio andavo bene soprattutto uscivo bene dal primo settore e recuperavo terreno alla curva 4, ma dopo 4 giri la moto spinnava anche in seconda, terza e quarta marcia. Ho dato tutto ma non è bastato.”