MotoGP | Gp Austria Gara, Bagnaia: “Abbiamo fatto un lavoro incredibile”

MotoGP GP Austria Red Bull Ring Ducati – Francesco Bagnaia ha dominato il Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento della MotoGP 2023 corso sul tracciato del Red Bull Ring.

Il pilota della Ducati dopo la pole position e la Sprint Race vinta ieri, si è aggiudicato anche la gara “lunga” della domenica. Un dominio assoluto che lo ha portato a tagliare il traguardo con oltre cinque secondi di vantaggio sul più vicino degli inseguitori, Brad Binder su KTM.

Con la quinta vittoria stagionale, la 16esima in Top Class si porta a 251 punti in Campionato, 62 di vantaggio su Martin, 68 su Bezzecchi e 91 su Brad Binder. Ecco cosa ha detto il piemontese ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Gara GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2023

“Per la gara avevamo in mente due strategie. La prima nel caso in cui fossimo partiti bene e avrei dovuto spingere, la seconda se fossi partito meno bene e allora avrei dovuto tenere sotto controllo benzina e gomme. Sono partito molto bene ed ho spinto cercando di capire quanti piloti avrebbero potuto tenere il passo. Nonostante poi abbia controllato, gli ultimi 10 giri sono stati difficili e la moto spinnava molto. Abbiamo fatto un lavoro incredibile per tutto il weekend, gli ingegneri e tutta la squadra mi hanno dato ciò che avevo chiesto. Mi sono trovato molto bene, ho solo dovuto prestare attenzione, perchè anche se ero davanti la pressione si era alzata molto ma sto riuscendo a capire come spingere anche in queste condizioni. Miglior Pecco di sempre? Diciamo della stagione.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Lettura Gara GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2023

“I primi giri ho girato in 1:30 basso, poi ho visto Brad (Binder) più in difficoltà di me, perdeva anche 4/5 decimi a giro e io ho spinto. Per quanto riguarda la partenza il punto di riferimento era la KTM, adesso abbiamo lavorato e siamo

alla pari, sono partito meglio perchè ero più avanti come posizione.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Miglioramento Ducati Gara GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2023

“In queste prime dieci gare la moto è migliorata molto. Questa moto è imprevedibile rispetto alla “vecchia”, ma stavolta avevamo idee più chiare visto che la pista assomiglia per caratteristiche ad Austin. La moto ha più grip e mette in crisi l’anteriore, ma stiamo capendo la situazione e stiamo andando nella giusta direzione.”

