MotoGP | Gp Austria Gara, Bezzecchi: “Delusione della Sprint trasformata in carica positiva”

MotoGP GP Austria Red Bull Ring Mooney VR46 – Ottima prestazione nel Gran Premio d’Austria per Marco Bezzecchi, che dopo l’incolpevole caduta della Sprint Race, è salito sul podio.

Sul tracciato del Red Bull Ring il pilota del Mooney VR46 Racing Team ha portato la sua Ducati a lottare con Alex Marquez e con il compagno di squadra Luca Marini, centrando il terzo posto dietro a Bagnaia e Binder. Ecco cosa ha detto il #72 della Ducati ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2023

“Sono contento, il voto del sorpasso (su Alex Marquez) è un 7.5/8 non un voto più alto perchè avevo sbagliato i tentativi precedenti, dove però mi ero un pò buttato alla ‘spero in Dio’. Inizialmente ho provato a passare dove lo scorso anno Quartararo aveva passato Miller, ma mi ha portato un pò fuori e ho perso un pò. Poi l’ho passato alla curva 9, lui è uno molto tosto da passare ma forse avevo gestito meglio le gomme. Per quanto riguarda la delusione di ieri (era stato coinvolto incolpevolmente nello strike innescato da Jorge Martin, ndr) con Vale (Rossi, ndr) e con la squadra l’abbiamo trasformata in carica positiva.”