MotoGP | GP Austria Gara, Alex Marquez: ”Peccato non aver trovato il podio”

MotoGP GP Austria Gresini Racing – Alex Marquez ha confermato le buone sensazioni di ieri, con la TOP 5 nel Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento della stagione. Il pilota spagnolo ha concluso in quinta posizione; gara difficile per Fabio Di Giannantonio, diciassettesimo al traguardo.

Dichiarazioni Alex Marquez, GP Austria

“Gara lunghissima ed è un peccato non aver trovato il podio… Ci abbiamo provato in tutti i modi. Forse abbiamo peccato qualcosa in uscita dai blocchi, aver perso subito il treno di Binder ci ha penalizzati. Ho dovuto correre da solo senza poter risparmiare nulla a livello di gomme. L’obiettivo di oggi era spingere al massimo ma soprattutto trovare costanza di risultati e dopo il 4º posto di ieri, la top5 di oggi ci lascia un buon sapore in bocca, anche se ovviamente vogliamo sempre di più”

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio, GP Austria

“Ho fatto una gran partenza e una gran prima curva, ma alla prima S mi sono praticamente dovuto fermare per evitare di cadere e da lì è stata una rimonta impossibile, specialmente in una pista in questa condizione. Abbiamo girato nuovamente nei tempi della Top10, ma partendo così indietro non potevamo fare di più”