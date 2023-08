MotoGP | Gp Austria Gara, Bastianini: “Sento che siamo sulla giusta strada”

MotoGP GP Austria Red Bull Ring Ducati – Enea Bastianini ha chiuso il Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento del Motomondiale 2023 in decima posizione.

La “Bestia” è stato protagonista insieme ad altri cinque piloti di una intensa battaglia per la sesta posizione, riuscendo infine ad assicurarsi la top ten chiudendo la gara al decimo posto.

In gara non ha ritrovato le sensazioni della mattinata, ma il #23 della “Rossa” a due ruote inizia a vedere la luce in fondo al tunnel.

Dichiarazioni Enea Bastianini Gara GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2023

“Questa mattina abbiamo fatto davvero un buon lavoro e mi sono subito trovato a mio agio con la modifica che abbiamo fatto, ma nel pomeriggio non è stato così: in gara ho ritrovato sensazioni simili a ieri. La gomma anteriore si bloccava molto e sfortunatamente il grip è calato subito dopo due giri. Non ho potuto fare nulla e alla fine la gomma era finita. Sento che siamo sulla giusta strada e sicuramente il potenziale c’è. Questa mattina ho potuto fare le linee che volevo e avevo grip, ma per un motivo od un altro, succede sempre qualcosa che non ci permette di fare dei buoni risultati”

