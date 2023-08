MotoGP | Gp Austria, Dall’Igna (Ducati): “Bagnaia superlativo e impeccabile”

MotoGP GP Austria Red Bull Ring Ducati – Luigi Dall’Igna (Direttore Generale di Ducati Corse) ha commentato il successo di Pecco Bagnaia nel Gran Premio d’Austria corso al Red Bull Ring.

Per il #1 della Ducati si è trattato della quinta vittoria della stagione, 16esima in MotoGP, 26esima in carriera. Dall’Igna ha parlato anche del weekend di Enea Bastianini.

“Pecco è stato superlativo e non ha sbagliato nulla. Ha fatto una grande partenza e tenuto testa agli attacchi degli avversari nei primi giri. Poi, è stato semplicemente superiore. Per quanto riguarda Enea, è chiaro che ha bisogno di più tempo e più gare per riuscire a ritrovare la sua forma. La strada è ancora lunga: abbiamo completato solo dieci delle venti gare previste e, come ci ha dimostrato lo scorso anno, non è mai finita finché non è finita.”

