MotoGP | GP Austria Gara, Martin: ”Gara lunga e complicata”

MotoGP GP Austria, Pramac Ducati – Jorge Martin ha concluso il Gran Premio d’Austria in settima posizione. Il pilota del team Pramac, ha dovuto scontare il long lap penalty per l’incidente alla partenza della Sprint Race, disputata ieri e ha perso terreno dal gruppo davanti. Ha tagliato il traguardo in settima posizione.

Dichiarazioni Jorge Martin, GP Austria

“Giornata complicata, pensavo di arrivare settimo o ottavo. E’ stata una gara lunga, sono partito bene ma il long lap mi ha fatto scivolare quattordicesimo. Testa bassa, ho iniziato a spingere, ho usato molto la gomma in quel momento, ho passato i piloti che avevo davanti. Non ho mollato per vedere se potevo approfittare di un errore di Marini e Alex Marquez”

In merito alla Sprint Race di ieri, Jorge Martin ha dichiarato che la responsabilità dell’incidente alla partenza, non era interamente sua:

“Ieri ho riguardato e non era al 100% colpa mia, dobbiamo dimenticare questo weekend difficile e ripartiamo da Barcellona”.

Infine, un commento sul divorzio di Johann Zarco dal team Pramac:

“E’ stato un bel compagno, sai quando arriva uno nuovo e forte non è facile ma abbiamo sempre avuto un grande rapporto. Siamo ancora primi in classifica come team e speriamo di finire bene l’anno”