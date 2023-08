MotoGP | GP Austria Day 1, Oliveira in Q2: ”Giornata difficile ma positiva”

MotoGP GP Austria RNF Racing – Buona prestazione per Miguel Oliveira nelle prove del Gran Premio d’Austria che valgono l’accesso in Q2. Il pilota portoghese ha concluso in decima posizione, nonostante qualche difficoltà. Aprilia piazza così tre moto nella TOP 10, considerando la seconda posizione di Maverick Vinales e la settima di Aleix Espargarò.

Più arretrato invece Raul Fernandez, solo 17esimo al termine delle prove.

Dichiarazioni Miguel Oliveira, Day 1 GP Austria

“Oggi è stata una giornata difficile, ma alla fine positiva. Non mi sentivo come se avessi il miglior ritmo in generale, ma sono riuscito a fare un buon time attack, e questo mi ha aiutato a rimanere nella Top 10. Avrei voluto avere un po’ più di tempo per lavorare sulla moto, ma alla fine dobbiamo essere contenti dei risultati. Per domani proveremo un paio di cose per migliorare e cercare di essere competitivi durante le qualifiche e la Sprint Race”

Dichiarazioni Raul Fernandez, Day 1 GP Austria

“Finora affrontiamo la stessa lotta per tutto l’anno. Vogliamo fare un time attack ma non possiamo, e questo è qualcosa che dobbiamo migliorare. Il nostro problema principale qui è il carattere “stop and go” della pista. Non posso andare veloce come vorrei perché quando sono sul freno, tendo ad andare largo. È difficile da gestire e questo mi ha fatto perdere molto tempo. Ma non ci sono scuse, so che posso farcela, dobbiamo anche capire come usare la gomma morbida. Anche Miguel ha fatto un buon lavoro oggi. Quindi per domani, il minimo nel mio caso è che devo essere più vicino a Miguel, ha la mia stessa moto, quindi se può farlo, allora dovrei essere in grado anche io”