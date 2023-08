MotoGP | GP Austria Day 1, Vinales: ”Ottima giornata”

MotoGP GP Austria Aprilia Racing – Giornata positiva per il team Aprilia nel turno di prove del Gran Premio d’Austria. Maverick Vinales ha ottenuto il secondo tempo mentre Aleix Espargarò è riuscito ad agguantare il Q2, con la settima posizione. Per questo weekend in pista, correrà anche il test rider Lorenzo Savadori che proprio oggi ha confermato il suo ruolo nel team Aprilia.

Dichiarazioni Maverick Vinales, Day 1 GP Austria

“È stata un’ottima giornata, sin dal primo giro mi sono sentito a mio agio sulla moto. Abbiamo lavorato molto bene sul set-up, e ciò mi ha consentito di essere preciso nella guida e più incisivo, soprattutto in frenata, che è sempre stato uno dei miei punti di forza. Ho fatto un giro molto veloce, sotto il record della pista e ben 7 decimi sotto il mio tempo siglato nelle qualifiche dello scorso anno, e anche il ritmo in configurazione gara è stato subito molto buono. È veramente incredibile, ma la verità è che tutto ciò è frutto del nostro costante impegno. Il team capisce sempre di più le mie necessità per guidare meglio, e io mi sento sempre meglio in sella. Domani proveremo a cercare qualche altro decimo in vista delle gare, dopodiché darò il massimo in qualifica, perché partire davanti sarà come sempre fondamentale”

Dichiarazioni Aleix Espargarò, Day 1 GP Austria

“Sono soddisfatto perché su tracciati ‘stop&go’ come questi ho sempre faticato a fermare la moto in frenata e nelle fasi di accelerazione, oggi invece abbiamo potuto riscontrare un netto miglioramento della moto, che appare più bilanciata in queste. Ho potuto sfruttare anche i dati di Maverick, che oggi ha davvero fatto la differenza, sia sul giro singolo che sul ritmo. È stato molto efficace, so che c’è margine perciò domani cercherò di migliorarmi ancora”

Dichiarazioni Lorenzo Savadori, Day 1 GP Austria

“Oggi avevamo in programma alcune prove utili soprattutto per il team ufficiale, specialmente in preparazione alla gara. Domani invece lavoreremo più sulla mia prestazione, in ogni caso è positivo vedere tre Aprilia nella top-10 su una pista così particolare”