MotoGP | Gp Austria, Quartararo: “Mi sento pronto per il prossimo weekend di gara”

MotoGP GP Austria Red Bull Ring 2023 Monster Energy Yamaha – Dopo la pausa di una settimana, si arriva a Spielberg per il Gran Premio d’Austria. Nonostante il weekend difficile a Silverstone, Fabio Quartararo si è detto comunque soddisfatto delle sensazioni avute in gara. Il pilota del team Monster Energy Yamaha, l’anno scorso ha ottenuto il secondo posto in gara. Quest’anno le cose andranno diversamente (salvo eccezioni) ma quel risultato, motiva il Campione del Mondo 2021 a fare del suo meglio.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Preview Gran Premio d’Austria MotoGP 2023

“Silverstone è stato un weekend difficile nel complesso, ma mi sono sentito bene in gara. Da allora, mi sono goduto un po’ di sole, quindi ora mi sento pronto per il prossimo weekend di gara. L’anno scorso ho ottenuto il secondo posto a Spielberg, abbiamo in mente quel ricordo positivo. È vero che i successi passati non garantiscono nulla in MotoGP, ma faremo comunque del nostro meglio per vedere se possiamo lottare di nuovo verso la parte anteriore”