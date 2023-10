MotoGP | Gp Australia Gara, Zarco: “Prima vittoria? Meglio tardi che mai”

MotoGP Australia Phillip Island Ducati Pramac – Johann Zarco ha vinto il Gran Premio d’Australia classe MotoGP, corso sullo splendido tracciato di Phillip Island.

Il pilota francese del Pramac Racing ha corso una gara di gestione, attaccando proprio all’ultimo giro il suo team-mate Jorge Martin, che dopo aver guidato a lungo la gara ha chiuso quinto dopo il drop della posteriore soft della Michelin, scelta fatta solo dal #89, da Marc Marquez e Pol Espargarò.

Per il pilota francese si tratta della prima vittoria in Top Class, arrivata dopo 120 Gran Premi, con il #5 che ai microfoni di Sky Sport MotoGP ha esclamato: “Meglio tardi che mai”.

Dichiarazioni Johann Zarco Gara Gp Australia Phillip Island MotoGP 2023

“Meglio tardi che mai, serviva una gara ‘lunga’ al sabato per vincere, forse la domenica è troppo difficile. È andata quasi perfettamente. Oggi avevo la velocità sin dall’inizio con la media posteriore e dietro a Pecco (Bagnaia) sono riuscito a controllare la gomma, perché anche la media si consumava tanto. Alla fine ho potuto sfruttare un po’ di più il mio stile di guida. Quasi in tutta la stagione ho avuto dei vantaggi, ma non abbastanza per poter vincere e sono contento che abbia vinto qui dove era molto critico, sono riuscito a mettere tutto insieme. In alcuni punti potevo avere qualcosa in più di Bagnaia, ma non era così dappertutto. Ero sicuro che Pecco non avrebbe mollato la lotta per il podio con Binder e Di Giannantonio, quindi ho pensato che se anche fossi riuscito a passarlo a fine gara non sarei potuto scappare via e prendere Jorge, allora mi sono detto che era meglio controllare e tenere qualcosa in più per il finale. A cinque giri dalla fine ho capito che potevamo prendere Martin. In quel momento mi sono detto che dovevo anche passare gli altri piloti, così quando avremmo preso Martin avrei potuto sfruttare questa la differenza che avevo oggi.”

Dichiarazioni Johann Zarco Dedica Vittoria Gara Gp Australia Phillip Island MotoGP 2023

“Quando ho passato il traguardo mi sono detto ok, l’hai fatto, non l’ho vissuta come un’esplosione di emozioni, mi somo detto ‘questo l’ho raggiunto’. Sono contentissimo di aver vinto con Pramac. Paolo (Campinoti, Team Owner) voleva cantare la Marsigliese sul podio con me e almeno oggi l’abbiamo fatto. Era un po’ frustrante non riuscire a sfruttare la moto come fanno Bagnaia, Bezzecchi e Martin.”

