MotoGP | Gp Australia Gara, Marini: “Avrei avuto bisogno di un giorno in più per lavorare sulla moto”

MotoGP GP Australia Phillip Island Mooney VR46 – Luca Marini ha chiuso il Gran Premio d’Australia, sedicesima tappa del Motomondiale 2023, in 12esima posizione.

Qualifica complicata per Luca, protagonista di una buona rimonta che gli consente di arrivare alla zona punti. 16esimo al 12esimo giro, risale la classifica fino ad avvicinare la Top10 (P8 nella generale con 148 punti ndr).

Dichiarazioni Luca Marini GP Australia Phillip Island MotoGP 2023

“Una gara complicata, ma in generale un weekend difficile. Peccato lo spostamento di gara ad oggi, avrei davvero avuto bisogno di un giorno in più per lavorare sulla moto e sistemarmi al meglio. In generale, mi manca velocità in entrata e ho poca confidenza sull’anteriore. Non sono partito male, ho cercato poi di gestire al meglio la gomma dietro, ma quando mi sono ritrovato da solo e ho iniziato a spingere ho avuto un drop. Il passo non è stato male, ma una partenza dal fondo dello schieramento, rende le cose più complicate. Lavoriamo sui dati per fare uno step e aspettiamo il meteo per domani.”

