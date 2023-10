MotoGP | Gp Australia Gara, Bagnaia: “Gomma media scelta giusta”

MotoGP GP Australia Phillip Island Ducati – Francesco Bagnaia dopo un difficile inizio ha raddrizzato il weekend del Gran Premio d’Australia a Phillip Island.

Il #1 della Ducati dopo aver passato il “taglio” della Q1, si è qualificato con il terzo tempo, correndo poi una gara intelligente che ha pagato con il secondo posto finale.

Durante le prove a differenza dei suoi avversari ha girato molto con la gomma media, gomma usata oggi dalla quasi totalità dei piloti, tranne Jorge Martin, Marc Marquez e Pol Espargarò che hanno scelto la soft.

Una scelta quella dei tre che si è rivelata sbagliata con Martin che dopo aver dominato la gara, si è dovuto arrendere ad un giro e mezzo dalla fine, quando la sua gomma posteriore gli ha fatto alzare la bandiera bianca.

Con il secondo gradino del podio e complice il quinto posto di Martin, Pecco si porta a +27 sul pilota Pramac Racing. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Gara GP Australia Phillip Island MotoGP 2023

“Ho controllato per tutta la gara, tutto il weekend abbiamo lavorato con la gomma media ed è stata la scelta giusta. Con 27 giri e con poco grip al posteriore non è stato facile essere costanti. Nella prima fase quando gli altri piloti stavano spingendo ho avuto la tentazione, ma sono rimasto calmo e tranquillo e sapevo che alla fine saremmo stati più veloci. Mi aspettavo che il drop della soft avvenisse prima, però gli abbiamo recuperato tanto e il drop sarà iniziato a 5/6 giri dalla fine, poi ho visto la sua moto (quella di Martin, ndr) incazzata dietro, c’era da aspettarselo, le gomme si consumavano un 20% in più dello scorso anno ed abbiamo girato molto più forte, come dicevo mi aspettavo prima il drop, ma è arrivato all’ultimo giro, incredibile, è stato perfetto. E’ difficile essere a posto a Phillip Island, è qualcosa di astrale, è molto difficile, abbiamo fatto il massimo, eravamo in una situazione difficile la moto non mi permetteva di sfruttare il grip iniziale della gomma, poi siamo passati dalla Q1 alla Q2 e fare la prima fila che era l’obiettivo e in gara non puoi spingere se vuoi avere delle chance. Semplicemente ho aspettato sapendo che ad un certo punto saremmo arrivati. Avevo immaginato che Martin usasse la soft, ieri ci aveva fatto molti giri e i primi giri era difficile, 27 giri possono essere tanti ma possono passare anche in fretta. Sapevo che avrebbe faticato e dopo 7 giri ho capito che avevamo fatto la scelta giusta.”

4.7/5 - (43 votes)