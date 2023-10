MotoGP | Gp Australia Gara, Di Giannantonio: “Mi tolgono il ‘giocattolo’ proprio ora che mi sto divertendo”

MotoGP GP Australia Phillip Island Ducati Gresini – Fabio Di Giannantonio ha corsa una strepitosa gara a Phillip Island, centrando il suo primo podio in MotoGP.

Il pilota romano del Team Gresini dopo una grandissima partenza dalla seconda fila (sesto tempo, ndr) ha tenuto a lungo la terza posizione, per poi passare secondo dopo aver sorpassato la KTM dI Brad Binder.

Nel finale ha rischiato di perdere il podio quando Jorge Martin, in testa fino ad un giro dalla fine (unico pilota insieme a Marc Marquez e Pol Espargarò a scegliere la soft, ndr), ha perso posizioni con Diggia in lotta con Bagnaia, Zarco e Binder. Alla fine è arrivato un terzo posto meritatissimo che potrebbe aiutarlo a trovare una squadra per la prossima stagione.

Curioso il messaggio nella tabella al muretto, non solo venivano segnalati il tempo e la posizione, ma c’era anche la scritta “RESPIRA”. Ecco cosa ha detto “Diggia” ai microfoni di Sky Sport dove ha parlato anche del suo “giocattolo” che perderà a fine stagione.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Gara GP Australia Phillip Island MotoGP 2023

“Ho fatto una buonissima partenza, la migliore della stagione, anzi, della vita. Sono partito fortissimo, mi hanno dato una mano (Ducati, step di abbassatore, ndr) e da ora si può partire bene. Sono stato constante per tutta la gara e la scritta ‘RESPIRA’ sulla tabella aiuta a stare sul pezzo, anche se giocandomi il podio e anche la vittoria sono andato qualche volta in apnea. Il duro lavoro paga sempre, abbiamo gestito bene le gomme, ma alla fine eravamo tutti sulla tavola da surf. Zarco ha meritato la vittoria, nelle ultime curve guidava da paura. Per la quanto riguarda la gara Sprint di domani non mi vedo diverso da oggi, siamo pronti. La moto va bene e possiamo fare una bella gara.”

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Giocattolo Tolto Gara GP Australia Phillip Island MotoGP 2023

“Purtroppo questi risultati non sono arrivati prima, ma ho avuto una crescita pulita. Mi tolgono il ‘giocattolo’ proprio ora che mi trovo bene e che è tutto a posto, sarebbe stato bello fare un’altra stagione così. Magari ne troviamo un altro (Honda o Aprilia). Il podio lo dedico alla mia ‘squadra’ a casa, la famiglia, gli amici più stretti che sono molto importanti e sicuramente le persone che lavorano con me, abbiamo passato dei momenti non bellissimi. Siamo riusciti a tenere duro, a tenere botta e arrivare in alto.”