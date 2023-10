MotoGP | Gp Australia Day 1, Quartararo: “E’ andata peggio di quanto mi aspettassi”

MotoGP GP Australia Phillip Island 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo non ha iniziato bene il weekend australiano di Phillip Island, tracciato che ospita la 16esima gara della MotoGP 2023.

“El Diablo” ha infatti chiuso fuori dalla Top Ten, esattamente in 17esima posizione, una posizione che poteva essere migliore se nell’ultimo giro non fosse stato ostacolato da Augusto Fernandez, poi penalizzato con tre posizioni in griglia.

L’iridato 2021 della MotoGP ha trovato molte difficoltà in sella alla Yamaha M1, che soffre particolarmente il tracciato australiano. Ecco cosa ha detto il #20 della casa di Iwata.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Day 1 GP Australia Phillip Island MotoGP 2023

“Fatichiamo in curva, più dello scorso anno. Sono a un secondo dal primo e anche il mio compagno di squadra è in difficoltà (Morbidelli ha chiuso ultimo a quasi due secondi dalla vetta, ndr). Oggi è andata peggio di quanto mi aspettassi. Sono mezzo secondo più veloce rispetto allo scorso anno, ma sono 17esimo, è pazzesco. La gomma con la carcassa più dura che avevamo in Indonesia ci ha aiutato la scorsa settimana. Qui è una storia diversa, con la gara che si svolgerà domani invece che domenica, dobbiamo migliorare e cercare di essere davanti.”