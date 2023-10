MotoGP | Honda HRC, crescono le quotazioni di Oliveira per il 2024 [VIDEO]

MotoGP GP Australia Honda HRC Oliveira – Le chiusure di Johann Zarco e Maverick Vinaleas avrebbero spinto la Honda a scommettere su Miguel Oliveira per quanto riguarda la stagione 2024 di MotoGP. Secondo quanto riportato da Sandro Donato Grosso nel venerdì di attività a Phillip Island, teatro del prossimo Gran Premio d’Australia, le quotazioni di Oliveira sarebbero in netto rialzo nelle ultime ore, sia per caratteristiche d’età e sia per la grande capacità del portoghese di sviluppare i pacchetti tecnici a propria disposizione.

Un mix importante che secondo varie fonti avrebbe spinto la Casa giapponese a scegliere questo profilo per la sostituzione di Marc Marquez. Da capire la durata del contratto (Honda propone un anno, Oliveira preferirebbe un accordo triennale) e la posizione di Massimo Rivola, AD di Aprilia Racing, il quale sarebbe poco incline a lasciare libero l’ex KTM dall’attuale accordo che lo lega non solo con la Casa italiana, ma anche con la RNF, pronta comunque a scommettere su Fabio Di Giannantonio in caso di addio da parte del nativo di Pragal.

Una situazione in divenire che quasi certamente si andrà a sviluppare già nel corso del prossimi giorni.