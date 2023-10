MotoGP | VR46, la spalla frena Marini a Phillip Island [VIDEO]

MotoGP GP Australia VR46 Salucci Marini – Intercettato da Sandro Donato Grosso durante le Prove del pomeriggio a Phillip Island, Alessio Salucci ha raccontato la prima giornata di Luca Marini in Australia, rivelando come l’italiano – mai realmente competitivo quest’oggi – abbia sofferto non solo un setting non ancora ottimale, ma anche una condizione fisica che l’ha costretto a faticare durante i suoi run in pista.

A causa dei problemi alla spalla derivanti dalla caduta di Mandalika, Marini non è riuscito a sfruttare al massimo il potenziale della moto, aspetto che l’ha portato a chiudere la giornata odierna con il 19° crono. Una condizione non soddisfacente, ovviamente, che lui e la squadra sperano i migliorare nel proseguo di questo fine settimana australiano. Meglio invece Marc Bezzecchi, veloce in tutte le condizioni di utilizzo del pacchetto e pronto a progredire in vista delle sessioni in programma domani e dopodomani (meteo permettendo)

Appuntamento a stanotte per l’ultima sessione di libere prima della gara vera e propria a Phillip Island, la quale è stata anticipata a domani – in sostituzione della Sprint – per via delle condizioni meteorologiche avverse attese per domenica.