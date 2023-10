MotoGP | Gp Australia Day 1, Vinales: “Forti sia sul giro secco che sul passo”

GP Australia Phillip Island MotoGP 2023 Aprilia – Maverick Vinales ha chiuso al terzo posto le prove del Gran Premio d’Australia a Phillip Island, 16esima tappa della MotoGP 2023.

Il pilota dell’Aprilia ha chiuso a 0.269s dalla vetta occupata dalla KTM di Brad Binder. Il #12 della casa veneta si è detto soddisfatto, ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Maverick Vinales Day 1 GP Australia Phillip Island MotoGP 2023

“Quest’anno la pista ha molto buche, me lo hanno confermato anche i piloti della classe Moto3 con cui ho parlato. E’ stata una bella giornata, siamo forti sia sul giro secco che sul passo, domani abbiamo un’opportunità e siamo pronti a dare il massimo. Facciamo fatica alla curva 12, abbiamo poca trazione e dobbiamo capire bene se il problema lo innesca la curva 11. Vedendo la grande trazione che abbiamo alle curve 2 e 6 è come se arrivassimo con la gomma finita. Se riusciremo a migliorare il T4 avremo una bella opportunità per fare un grande lavoro in questo weekend. Gomma soft? Credo che tutti la utilizzeranno nella gara Sprint, ma sarà da gestire molto bene, dopo 5/6 giri la temperatura si alza molto. Il vento non aiuta con questa aerodinamica, è veramente pericoloso, ne parleremo nella Safety Commission.”

Da segnalare che viste le previsioni meteo sono state invertite gara Sprint e gara “lunga”, con quest’ultima che si disputerà sabato, con la Sprint Race alla domenica.

