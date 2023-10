MotoGP | Gp Australia Day 1, Pol Espargarò: “Ottimo inizio, mi sento bene”

MotoGP GP Australia Phillip Island GasGas – Sensazioni positive per Pol Espargarò nella prima giornata di attività a Phillip Island, teatro del prossimo Gran Premio d’Australia di MotoGP. In sella alla GasGas, lo spagnolo ha ottenuto il quinto riscontro cronometrico nelle Prove di quest’oggi (1’28″368 a quattro decimi dal miglior crono di Brad Binder), garantendosi un buon passo sia nella simulazione del giro secco che sul passo gara con gomme usate. Una condizione importante che Pol spera di confermare nel proseguo di questo fine settimana in terra australiana.

Dichiarazioni Pol Espargarò Day 1 GP Australia Phillip Island MotoGP 2023

“Mi è sempre piaciuto guidare a Phillip Island e in generale quest’oggi è stata una bella giornata. Sono abbastanza contento del risultato che abbiamo ottenuto. Tutti i piloti si sono rivelati parecchio veloci ed è difficile trovare il proprio spazio nelle posizioni di vertice della classifica. Ad ogni modo abbiamo sensazioni positive e fin dalle prime tornate sono sceso in pista rilassato e con un buon feeling. Abbiamo fatto parte del lavoro, visto che il momento clou del week-end sarà domani, però ci siamo. Stasera lavoreremo per migliorare il pacchetto e per farci trovare pronti nel proseguo di questo fine settimana in Australia”.

