MotoGP | Gp Australia, Bagnaia: “Entusiasta di tornare a Phillip Island”

MotoGP GP Australia Phillip Island Ducati – Pecco Bagnaia dopo la vittoria di Mandalika arriva a Phillip Island con 18 punti di vantaggio su Jorge Martin.

Una leadership che il #1 della Ducati aveva perso sabato scorso dopo la Sprint Race indonesiana, ma che ha ripreso con la vittoria di domenica arrivata dopo la caduta del leader Martin.

Ora arriva Phillip Island, un circuito dove lo scorso anno centrò il terzo gradino del podio a soli 0.224s dal vincitore Alex Rins che tagliò il traguardo davanti a Marc Marquez.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Preview GP Australia Phillip Island MotoGP 2023

“Sono entusiasta di tornare a correre in Australia, una pista veloce dove abbiamo il potenziale per poter fare bene. Lo scorso fine settimana la mia squadra ha fatto un lavoro incredibile, mettendomi nelle condizioni di vincere dopo un inizio complicato. Per questo sono pronto ad affrontare anche l’appuntamento qui in Australia con qualsiasi condizione: come sempre l’incognita più grande sarà il meteo e le temperature saranno piuttosto basse.”

