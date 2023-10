MotoGP | Gp Australia, Bastianini: “Voglio essere subito veloce”

MotoGP GP Australia Phillip Island Ducati – Enea Bastianini dopo aver chiuso in ottava posizione il GP dell’Indonesia dopo una bella rimonta, è fiducioso per l’appuntamento australiano della MotoGP 2023.

Il circuito di Phillip Island, teatro della 16esima tappa del Motomondiale 2023, piace al pilota della Ducati che lo scorso anno in sella alla Desmosedici GP del Team Gresini chiuse in quinta posizione a poco più di mezzo secondo dalla vetta. Ecco cosa ha detto la “Bestia”.

Dichiarazioni Enea Bastianini Preview GP Australia Phillip Island MotoGP 2023

“Sono felice di tornare a correre a Phillip Island. Questa sarà la mia seconda volta su questa pista su una MotoGP. Lo scorso anno ero partito indietro, ma a metà gara ero riuscito a fare una bella rimonta e a chiudere quinto. L’obiettivo questo fine settimana sarà quello di ripetere una buona prestazione come nel weekend scorso in Indonesia. Con la mia squadra abbiamo fatto un grandissimo lavoro e in gara mi ero trovato bene. Ora l’obiettivo è cercare di essere subito veloci per poter ottenere anche un buon piazzamento in qualifica. Fisicamente non sono ancora al 100%, ma sono pronto a dare il massimo come sempre.”

4.7/5 - (43 votes)